El Rey Felipe VI hizo el mensaje más cercano que se le recuerda. Muy pegado a la realidad y sobretodo a los jóvenes y apostando por la convivencia, dijo incluso al final de este "gracias por escucharme", en una muestra de humildad que ha gustado hasta a Podemos. La formación morada considera que el discurso es una rectificación respecto al pronunciado el 3 de octubre, aunque el Rey volviera de defender la Constitución como el marco de convivencia que no hay que saltarse. Para Torra, que volvió a decir no a aprobar los presupuestos, no hay problemas de convivencia sino de democracia y de justicia.