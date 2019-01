En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la, Montserrat ha insistido en que los 'populares' presentarán unaa los Presupuestos de 2019 porque son unay porque "no son los que necesitan los españoles para resolver sus problemas reales", sino los que necesita Sánchez para "mantenerse un día más en La Moncloa".

No le importan a los españoles

"No aceptamos unos Presupuestos pactados con aquéllos que quieren romper España, como son los independentistas, y que están pactados con el populismo chavista , y que sólo traerán más paro y más impuestos", ha aseverado.

Sobre la petición que Sánchez ha hecho al PP y Cs para que al menos se abstengan en los Presupuestos, Montserrat ha insistido en que su partido no puede facilitar unas cuentas que sólo traerán más impuestos y más paro, y que no puede apoyar a un presidente que "vive en la mentira" y que "no le importan los españoles sino su silla en La Moncloa mientras viaja en su Falcon".