Renfe suprimirá 155 trenes, que afectan a 11.550 viajeros en víspera del puente

El Ministerio de Fomento ha publicado la resolución de servicios mínimos ante la convocatoria y a pesar de que garantiza hasta el 90% de las circulaciones en el caso de AVE . Pero no ocurre lo mismo con el resto de trenes, para lo que Renfe ha convocado tres paros de cuatro horas cada uno para este jueves, entre las 24.00 y las 4.00 horas, entre las 11.00 y las 15.00 horas, y entre las 20.00 y las 24.00 horas .

A pesar de ello, Renfe, además de no poder reforzar su servicio, tal como suele hacer en días de incremento de movilidad, debe suprimir los trenes que no tengan consideración de servicios mínimos. Así, en el caso del AVE y Larga Distancia, el Ministerio ha dictado servicios mínimos del 90%, que garantizan 265 trenes de los habituales. Se cancelarán los 28 restantes, lo que supone que los 6.300 viajeros de estos trenes tendrán que viajar en otros u otro día. En el caso de los trenes de Media Distancia (regionales), se asegura la circulación de 215 trenes, el 62,8% de la oferta habitual, lo que conlleva suprimir 127 frecuencias que afectarán a unos 5.250 pasajeros. Por lo que el número de afectados no ha incluido los que finalmente viajarán en autobús, dado que se estima en 24.284 el total de viajeros de los trenes cancelados.