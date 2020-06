Repunte de contagios de coronavirus en adolescentes y jóvenes de Cataluña

Respecto a la vuelta al colegio en septiembre de los escolares, ha recordado que los menores tienen "una afectación clínica muy leve y parece que son más o menos resistentes al virus y consecuentemente menos contagiosos, en contra de la gripe, que son grandes transmisores de la gripe". "En el caso del coronavirus -ha agregado- no parece que los niños sean grandes transmisores, por eso intentaremos en septiembre buscar la máxima normalidad en los objetivos docentes, con el mantenimiento de medidas de protección". Ramentol no se ha mostrado partidario de obligar a tomar la temperatura a los escolares porque "no es una medida que goce de gran evidencia, no lo pondremos en la primera página de las recomendaciones a los centros educativos porque la fiebre es un síntoma fácilmente enmascarable con un paracetamol".