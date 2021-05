Aunque la vicepresidenta tercera y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmase ayer que el Gobierno "había modificado el artículo 49 de la Constitución", en realidad eso no es posible. O al menos, no así. Ya que cambiar nuestra Carta Magna conlleva un proceso más complejo. De momento, lo que sí aprobó el Gobierno fue un Anteproyecto de Ley para modificar dicho artículo, con la intención de eliminar el término "disminuído" del texto constitucional y actualizar a los tiempos el contenido de dicho artículo.



Ahora el Anteproyecto de Ley debe ser ratificado en el Congreso y el Senado. Una reforma Constitucional de este artículo requiere del voto a favor de, al menos, tres quintas parte de ambas cámaras. Si no se alcanzasen esas cifras, se podría formar una comisión paritaria de Diputados y Senadores que presentarían un nuevo texto, que tendría que ser aprobado por mayoría absoluta en el Senado y ratificado por mayoría de dos tercios del Congreso.



Y es que, ¿qué requisitos hacen falta para modificar la Constitución? Hay dos procedimientos para hacerlo y depende del calado de dicha reforma: