Una gran parte de nuestro país está cerrado de manera perimetral, por Comunidades Autónomas, para intentar frenar los contagios por covid19. Además, la inminente llegada de la Semana Santa va a cerrar, de nuevo, todas y cada una de las regiones, por lo que la movilidad interior está completamente restringida, excepto que se tenga una causa justificada y de fuerza mayor para moverse entre regiones (trabajo, cuidados, etc.) Además, aunque las islas Baleares y Canarias no quedan cerradas perimetralmente, viajar a ellas para ocio no está tampoco permitido para los nacionales.



Pero, ¿se puede viajar al extranjero? Sí se puede, ya que el decreto del estado de alarma dice que no se aplica la restricción de la movilidad a fronteras internacionales. Eso sí, sólo podrás coger un avión a un destino en el extranjero si el aeropuerto se encuentra en tu misma Comunidad Autónoma, ya que atravesar una región cerrada perimetralmente con la excusa de acudir al aeropuerto (para un viaje de ocio) no es un motivo válido que constituya una excepción a la norma.



Pero, si tienes la suerte de vivir en una comunidad autónoma con un aeropuerto internacional, podrás tomar un avión atendiendo las restricciones sanitarias por la pandemia y tomarte unas vacaciones en el extranjero durante la Semana Santa. También podrás tomar un avión en todo caso si el motivo es justificado (trabajo, etc.)