Mapa de restricciones para el segundo fin de semana sin estado de alarma: vuelven los atascos

En Andalucía no hay restricciones, ni toque de queda, pero se ha decretado el cierre perimetral y de la actividad no esencial en La Campana (Sevilla) y Castro del Río (Córdoba), al superar los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes.

En Asturias no hay cierre perimetral ni toque de queda. Los locales de hostelería abren hasta la 01.00 horas con un máximo de seis personas por mesa. No se puede consumir en barra. El aforo en los comercios es del 70 por ciento.

Desde que acabó el estado de alarma, l a movilidad en Cantabria es total, no existe ninguna limitación horaria, y los aforos se fijan en función del "semáforo covid" en cada uno de los 102 municipios de la comunidad. La hostelería puede cerrar a la 1 de la mañana, aunque no pueden aceptar clientes a partir de las doce. El interior de la hostelería está abierta.

En Castilla y León no hay toque de queda ni confinamiento perimetral. Tampoco límite de personas en las reuniones familiares y sociales. La hostelería puede cerrar a la 1 de la mañana en las terrazas y a las 24.00 horas en el interior de los establecimientos. No pueden admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas y de las 23.00 horas, respectivamente. El aforo en los comercios es del 50% y se mantiene en un tercio en los centros comerciales y establecimientos que los integren.

En Cataluña no hay cierre perimetral ni toque de queda y los encuentros sociales están limitados a 6 personas tanto en interiores como en el exterior. El aforo en el comercio es del 30%, al igual que en los bares y restaurantes que pueden estar abiertos desde las 07.30 a las 23.00 horas. No obstante, estas medidas se suavizarán a partir del próximo lunes y los bares y restaurantes podrán ampliar una hora más su horario de cierre, de forma que podrán servir desde las 06.00 hasta medianoche y se permitirán reuniones de hasta 10 personas.

En Extremadura no hay cierre perimetral ni toque de queda. Se mantiene el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a las 01.00 horas de la noche. Los comercios no pueden superar el 75 por ciento del aforo permitido y en la hostelería el 50% en el interior y el 85% en el exterior con un máximo de seis comensales e ambos casos.

En Galicia no hay cierre perimetral, salvo en el Ayuntamiento de Lobios que se encuentra en el nivel máximo de alerta, y no hay toque de queda. Se han ampliado los horarios de mesones y taperías, así como de otros establecimientos de hostelería que den cenas, hasta la 1 de la madrugada.

En la Comunidad de Madrid no hay toque de queda ni cierre perimetral, pero sí confinamientos puntales en determinadas zonas básicas de salud con una elevada incidencia de coronavirus, que se levantarán ya a partir del lunes . Al igual que la semana pasada, la hostelería puede abrir hasta las doce de la noche (no admite clientes una hora antes) y los aforos están limitados al 50 por ciento en el interior, con 4 comensales por mesa, y al 75% en el exterior, donde pueden reunirse hasta 6 personas. No está permitido consumir en barra.

En la Región de Murcia no hay cierres perimetrales, solo se aplica en aquellos municipios que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hay limitación de la movilidad nocturna desde la medianoche hasta las 6 horas, en las actividades no esenciales. Las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas.

La Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene cierre perimetral ni toque de queda nocturno. En la hostelería, que cierra a las doce de la noche, el aforo es del 30 % en interiores, con mesas de un máximo de 6 personas, y del 75 % en terrazas y no está permitido el consumo en la barra. Se levanta la prohibición de fumar si no se respeta la distancia, aunque recomienda que no se haga.