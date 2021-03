Restricciones en Semana Santa: dónde podré viajar y cómo

La realidad marca el destino. En este momento de Madrid se puede salir y en Baleares o Canarias se puede entrar , en ambos casos, con PCR. Pero ni con PCR se podrá volar a las islas por asueto a partir del viernes, día 26, cuando se ponga en marcha el dispositivo de Semana Santa cuyas limitaciones no se han ampliado pero sí mantenido.

En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se ha planteado finalmente endurecer el plan común. Serán las comunidades autónomas las que decidan, en el ejercicio de sus competencias y en función de su situación epidemiológica, si endurecer las restricciones más allá de lo acordado en la "declaración de actuaciones coordinadas" del 10 de marzo para San José y Semana Santa. Mientras algunas autonomías no contemplan cambios, otras consideran que la penitencia debería ser mayor allí donde sube la incidencia. Entre las opciones está el cierre de la hostelería a horas más tempranas, adelantar el toque de queda a las diez o el cierre perimetral entre provincias que ahora solo tiene Andalucía. El objetivo es que tras la Semana Santa no surja una nueva ola.