¿Saldrán los madrileños de puente del Pilar? Retenciones kilométricas por varios accidentes en las salidas de Madrid

Precisamente, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han indicado que este año no había un dispositivo especial de tráfico con motivo del puente del Pilar, al no prever un gran volumen de desplazamientos como sí ocurría en años anteriores. De hecho, las citadas fuentes han señalado que el tráfico de los fines de semana ha descendido un 26% con respecto al que se producía con anterioridad a la pandemia. Aunque no hay desplegado un dispositivo especial como tal, fuentes de la DGT han informado de que "está todo preparado", con restricciones a la circulación de camiones, o la paralización de pruebas deportivas u obras.