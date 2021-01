Tanta prisa por la vacuna y su suministro está siendo descontrolado y paupérrimo en algunas CCAA

El Plan Nacional de vacunación tiene poco de nacional y mucho de disperso. Cada CCAA va a su ritmo y lleva a cabo sus pautas para pesar de los expertos. Sanidad ha anunciado que España recibirá 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech cada semana. A este ritmo y teniendo en cuenta que se necesitan dos dosis, se podría vacunar a 175.000 españoles semanalmente. Con esos datos en la mano se tardarían al menos cinco años en vacunar a todos siguiendo ese ritmo, que ahora no se sigue. No obstante, la idea es que todo se acelere con más vacunas y más rapidez en suministro y vacunación, pero el inicio es desalentador. No solo en España, también en Francia mientras que EEUU se piensa dar solo una dosis para inmunizar más rápido.