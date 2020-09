El objetivo de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid, doblegar la curva de contagios por coronavirus

El objetivo de ambas administraciones es único: doblegar la curva desbocada que amenaza a la Comunidad de Madrid, pero también a los territorios próximos y, por ende, a toda España. Así que no se contempla otro escenario que de la reunión salga un plan perfectamente claro y trazado. Por eso, desde el jueves, y este fin de semana siguen en ello, los equipos de Moncloa y del Gobierno regional preparan la cita. La situación reclama urgencia pero no puede haber fisuras, así que se han dado margen.

"Iré a ayudar"

“Iré a la Comunidad de Madrid a ayudar, a ponerme al lado de la presidenta de la comunidad de Madrid. No voy a sustituir a nadie, no voy a juzgar a nadie, no voy a evaluar a nadie”, explicaba ayer Sánchez que no se planteaba confinar de nuevo a todo el país.