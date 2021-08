Revilla pide responsabilidad hasta lograr la inmunidad de grupo: "Queda poco para que acabe la pandemia"

Especialmente ha hecho esta petición a los jóvenes, a quienes ha rogado "mentalizarse" al menos durante "un mes y pico", que es lo que quedaría para terminar su proceso de vacunación. " Entiendo a la juventud, pero les queda una larguísima vida por delante . Por favor, esperad un mes hasta estar vacunados, no se pide tanto", ha sentenciado.

El presidente, visiblemente emocionado, ha mostrado su "tristeza" por la situación marcada por la pandemia, pero a la vez su "optimismo" porque la salida "no está lejos". Sin embargo, hasta lograrla "solo hay dos soluciones", ha dicho, refiriéndose a la vacuna y a que "cada uno asuma su responsabilidad" y respete las medidas. "Esa es la primera batalla que no depende nada más que de nosotros y de intentar mentalizar a los que no lo tienen claro", ha subrayado.