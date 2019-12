El Rey vuelve al día de la marmota: más contactos para formar un gobierno de nuevo en manos de ERC

Y ya sabe el Rey lo que es asignar a Sánchez como candidato y acabar todo en agua de borrajas. Ya le ha ocurrido en dos ocasiones. Un riesgo que volverá a correr dados los resultados electorales del 10N. Hoy por hoy, el líder del PSOE depende de ERC para lograrlo. Con todo lo que ello conlleva. Las presiones para que Casado ceda se suceden , y los grupos minoritarios han expresado al Rey su disponibilidad o no a apoyar al candidato aunque todos han señalado que vigilarán las líneas rojas, la principal, el derecho de autodeterminación y han dicho al monarca que lo ideal sería que el Gobierno no dependiera de los independentistas.

Foro Asturias: dirá no a Sánchez y le acusa de oscurantismo

El representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanc a, ha anunciado que no apoyará a Sánchez ya que tanto Cataluña como País Vasco solo quieren buscar privilegios.

Teruel Existe no obstaculizará el Gobierno por ahora

Tomás Guitarte ha trasladado al Rey su intención de "no obstaculizar" la posibilidad de formar Gobierno, pero ha dejado claro que su voto dependerá de las concesiones que se realicen y ha apostado por un equilibro territorial al que podría favorecer que se permitiera la división del Grupo Mixto.

PRC apoyará otra vez a Sánchez

José María Mazón, representante del Partido Regionalista de Cantabria, ha transmitido al Monarca la intención apoyar a Sánchez como ya hizo el 28ª porque el acuerdo firmado entonces "sigue vigente y, además, ha empezado a cumplirse". Eso sí, no lo haría si se pusiera encima de la mesa el derecho de autodeterminación,algo que no cree que ocurra.

Compromís dirá sí

Navarra Suma dirá no: prefiere terceras elecciones a ERC

Javier Esparza, líder de Navarra Suma ha manifestado su no rotundo a Sánchez. No solo eso, teme por Navarra y cree que el acuerdo con ERC es contranatura. No solo eso. Prefiere terceras elecciones al pacto que pretende Sánchez.