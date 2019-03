Los reyes, encerrados en el avión a su llegada a Argentina

Los reyes ya están en Argentina, para iniciar una visita de Estado que ha empezado con un imprevisto. Nada más aterrizar han tenido que esperar durante una hora para poder bajar del avión por la falta de una escalera adecuada. La primera que llevaron hasta el aparato no alcanzaba la altura de la puerta. La llegada de los reyes ha coincidido con una multitudinaria manifestación para pedir "Memoria y Justicia" de ‘las madres de la plaza del dos de mayo’ cuando se cumplían 43 años del comienzo de la dictadura que dejó más de 30.000 desaparecidos.

Un homenaje a sus 30.000 desaparecidos forzosos, víctimas del genocidio de la dictadura. "Recuerdo amigos, compañeros que no están más y eso me acongoja, me hace mucho daño".