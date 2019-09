Rivera ofrece in extremis a Casado un pacto para investir presidente a Sánchez

En rueda de prensa, Albert Rivera ha expuesto las condiciones que le impondría a Sánchez a cambio de favorecer su investidura, entre ellas que se comprometa a no indultar a los presos del 'procés' si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña si no se acata la sentencia del 'procés'. Concretamente pide que asuma la aplicación del artículo 155 en el caso de que Quim Torra no acate la sentencia del 'procés' Y "quiere volver a la prevaricación, el desacato y la desobediencia".