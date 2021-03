Monasterio: "Tengo muchos amigos de izquierdas y ahora se están planteando votar a Vox"

“Yo en política no tengo amigos en la izquierda. Básicamente porque ellos no se quieren sentar nunca con Vox; ni siquiera para negociar”. “Nos han hecho un cordón sanitario durante todo este año, pero yo sí, en mi trabajo de arquitectura… y he trabajado 20 años en obra de construcción, tengo muchos amigos de izquierdas. Y esos amigos de izquierdas se están planteando ahora votar a Vox. Han hecho un viraje y están mirando a Vox. No están dispuestos a reforzar el bipartidismo del PSOE-PP y Podemos les ha defraudado de una manera brutal; les ha engañado. Ven a Sánchez, que es lo que tiene hoy, que es lo que les está trayendo ruina, lo que les está trayendo falta de empleo”.