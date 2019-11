Torrent desoye al Constitucional: "En el Parlament se debe poder hablar de todo"

No obstante, y ajeno a toda advertencia, Torrent ya ha emitido respuesta: "En el Parlament se debe poder hablar de todo, no se puede censurar ningún debate ni planteamiento que hagan los grupos parlamentarios. Se quiere limitar la libertad de expresión de los diputados. No se puede hablar de la monarquía ni del derecho autodeterminación, del que llevamos hablando, como mínimo desde 1989". El presidente del Parlament prosigue con el desafío y desoye al Constitucional, una vez más.