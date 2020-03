Excluidos del permiso retribuido: ERTEs, teletrabajadores y empleados de baja por IT

El permiso retribuido y recuperable no se aplicará a las personas que se encuentren teletrabajando , incluidas en ERTE , en incapacidad temporal , a las que disfrutan de permisos de paternidad y a los trabajadores de los servicios esenciales , así como aquellos que ya estaban afectados por el Real Decreto, según han comunicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , tras conocer lo acordado por el Consejo de Ministros.

En una rueda de prensa en Moncloa, tras aprobar la suspensión de toda actividad no esencial por la crisis del coronavirus, Díaz ha recalcado que "de esta crisis vamos a salir" con "más derechos" para los trabajadores y "con un tejido productivo más fuerte". "No vamos a aceptar presiones de ningún tipo para alterar el confinamiento" porque el Gobierno prima "el interés general al particular". "Necesitamos la restricción de movilidad", ha sentenciado.