El juicio del procés se repite: El 1-O era un truco para negociar y nadie pensó que era ilegal

Escuchar a los miembros del Govern en el juicio del procés debe ser duro para los catalanes que siguen soñando con la independencia. Los comentarios de Rull o de Bassa son desalentadores. El primero cree que el Constitucional no tiene legitimidad y defiende que el 1-O no se hizo nada malo. Bassa ha ido más allá al decir que la independencia "no se votó y tampoco se firmó en el Parlament. Bueno, se hizo en las dependencias del Parlament, pero en otra sala. Era solo un acto político entre unos cuantos grupos de diputados que firmaron una voluntad política de independencia". Y para rematarlo ha dejado claro que fue una especie de truco para obligar al Gobierno a negociar.

La ley de transitoriedad, una copia

Como los cinco acusados que han declarado anteriormente, la exconsejera ha asegurado que no conocía el documento Enfocats, que marcaba el proceso independentista . En lo que sí se ha diferenciado del resto es en que tampoco sabía de la hoja de ruta marcada antes de las elecciones de 2015 , ya que entonces no estaba en política y sólo conoció el proyecto de Junts pel Sí cuando se unió a las listas, al estar de acuerdo con el programa electoral.

Bassa ha reconocido que recibió cinco o seis requerimientos del Tribunal Constitucional y que a partir del que suspendía la ley de transitoriedad "no hizo nada para no cumplir" esas resoluciones. Sin embargo, justo a continuación ha defendido que el Govern continuó organizando el referéndum del 1 de octubre porque todos entendían que "no era delito". Para la acusada, lo que tuvo la Generalitat esos días de 2017 fue un "conflicto de competencias" con el Constitucional y, aunque no ha cuestionado la "utilidad" del tribunal de garantías, ha mencionado que la Carta Magna tiene "miradas más amplias" y puede ser interpretable en muchos aspectos.