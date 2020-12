Salvador Illa: "Lo he hecho lo mejor que he podido"

Casi un año después de tomar las riendas del Ministerio de Sanidad y en una Navidad atípica, Salvador Illa hace balance de la gestión de la pandemia y reconoce que se han cometido errores por parte de todos. El ministro asegura que a pesar de los duros momentos que ha tenido que vivir por culpa del coronavirus no se arrepiente de haber aceptado el cargo y afirma que lo ha hecho “lo mejor que he podido”.

"Lo he hecho lo mejor que he podido", reconoce en una entrevista con Efe en la que hace balance de estos casi doce meses de pandemia. Illa afirma que el coronavirus "sorprendió a todos" y eso obligó a ir adoptando medidas en función de la información que se iba recibiendo, disposiciones que en ese momento se creían las "correctas y adecuadas".

Los momentos más duros de la pandemia

Otro momento "nada fácil" fue el de restringir las asistencias a los funerales: "Si ya es muy doloroso perder a un ser querido, no poderte despedir de él, no poderle acompañar, multiplica ese dolor", lamenta.

Ejemplaridad de la ciudadanía y sanitarios

A pesar de todo, Illa asegura que "no me arrepiento de haber aceptado el ofrecimiento del presidente; lo sentí en ese momento como un honor y he hecho las cosas lo mejor que he podido. Claro que, si hubiéramos sabido que iba a pasar esto, los planteamientos hubieran sido muy distintos, pero no me arrepiento de haber aceptado el cargo y para mí es un honor", reitera.