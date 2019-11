Sánchez critica la campaña sucia del PP y vuelve a agitar el miedo al avance de la ultraderecha

Por tanto, si Sánchez y el Gobierno socialista "cumplió con la Comunitat Valenciana presentando no un programa, sino un proyecto de presupuestos con las inversiones, también cumplirá con la financiación de los valencianos". "Va a cumplir porque tiene palabra y ya lo ha hecho", ha afirmado. Puig también ha apuntado que la primera carta que enviará a Sánchez cuando sea presidente será para pedirle que "por favor mantengan al mejor ministro de Fomento ". Sánchez le ha replicado que "no se preocupe " que Ábalos seguirá siendo "una pieza fundamental".

Consejo de ministros en Alicante

Al respecto, ha planteado a Sánchez celebrar un Consejo de Ministros en Alicante para "defender" la memoria de todos los exiliados que hace 80 años tuvieron que salir de España por este puerto por sus ideales políticos. En ese sentido, ha recalcado que "no hay alternativa, no hay que volver al pasado ni reinventar una historia infausta que ya pasó". El president ha constatado que "la única coalición que existe es la del no" a Sánchez, de "partidos distintos para un no único, contra Pedro". Por ello, ha subrayado que aunque a él no le gusta lo del voto útil "ahora es más necesario que nunca para acabar con el bloqueo y tener un gobierno fuerte y eficaz".