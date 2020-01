Sánchez pasa del "¿De quién depende la fiscalía? pues ya está" a defender la apuesta por Dolores Delgado

No ha movido un músculo el presidente a la hora de defender el hecho de que Dolores Delgado pase de ser ministra a Fiscal General del Estado. "Es fiscal de carrera, tiene la confianza del Gobierno y un currículo impecable. Le he pedido que actúe con independencia y siempre en la aplicación estricta de la ley".

El hombre del "¿De quién depende la fiscalía? pues ya está", cuando dejó claro en un debate televisado que iba a capturar a Puigdemont, pasa ahora a asombrarse porque el nombramiento de Dolores Delgado de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado sorprenda a muchos, pero no a Sánchez que no ha desaprovechado la ocasión para decir que es la oposición la que no acepta ningún nombramiento y la anima a aceptar ya su legitimidad. No solo eso. Sánchez acusa al PP, que va a recurrir este nombramiento, de buscar "el bloqueo de la Justicia".