Sánchez se pone duro y dice que su gobierno nunca aceptará un referéndum de autodeterminación

Sánchez ha lanzado su mayor bomba al nacionalismo independentista de Cataluña en todo el tiempo que lleva en el poder y de una forma clara: no habrá referéndum de autodeterminación mientras él esté en la Moncloa. Los independentistas dicen ahora que solo quieren hablar, que se solucionen los problemas con España, pero tienen claro que es el Gobierno el que ha roto el diálogo por miedo a las derechas. "Las negociaciones con los partidos independentistas ha fracasado. A la vista de que a las derechas no ayudan, agitan, la situación entre Cataluña y España y al revés, lo que ha contestado el independentismo es no. Ellos plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca".