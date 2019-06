Sánchez inaugura el AVE e Granada pero vuelve a casa en Falcon, su gran pasión

Sánchez no renuncia al Falcon , aunque este haya provocado innumerables críticas por parte de la oposición. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha emprendido el regreso a Madrid tras inaugurar el AVE a Granada a bordo de uno de los aviones Falcon que el Ejército del Aire tiene reservados para el traslado de autoridades. Sí, el mismo Falcon que usó para ir a una concierto o en el que se hizo las fotos al estilo Kennedy . Sánchez, el hombre resistente hace oídos sordos a las críticas.

El jefe del Ejecutivo se subió a un AVE con rumbo a Granada. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que acompañó a Sánchez en el trayecto de ida a Granada en el AVE, de algo más de tres horas, tampoco ha regresado al tren, pero en su caso no se ha subido en el Falcon, según han informado fuentes de su departamento. En el tren de vuelta a Madrid sí se han subido autoridades como el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura , otros representantes de Renfe y Adif , así como los medios de comunicación que han cubierto el acto.

¿Dónde iba con tanta prisa Sánchez?

A reunirse de nuevo con Iglesias para intentar convencerle de que le apoye sin darle un sitio en el Conseio de Ministros. Iglesias ya le ha dejado claro que no aceptará humillaciones, aunque la repetición de elecciones tampoco interesa a Podemos, al que las encuestas le siguen mostrando que el PSOE le engulle.

El PSOE cree que a los populares no les disgustan unas nuevas elecciones

Fuentes socialistas perciben en los 'populares' incluso el interés de ir a unas segundas elecciones, convencidos de que supondría una oportunidad para ellos de morder en el electorado de Ciudadanos y de aumentar la distancia con ellos. Pero tampoco ven al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rectificando su actual estrategia de intentar sustituir al PP como partido hegemónico del centro derecha, a no ser que se viera al borde del precipicio, un extremo que no ha llegado aún. Investidura en julio Así las cosas, desde el entorno del presidente sostienen que Sánchez está determinado a presentarse en julio a la investidura, porque no quiere prolongar 'sine die' las negociaciones para su investidura.