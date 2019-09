A Sánchez un Gobierno con Podemos le quitaba el sueño e Iglesias le anima a comprar otro colchón en Moncloa

Había algo que le inquietaba al presidente y nadie lo sabía. No dejaba de pensar que con una Hacienda, una Política Energética, unas pensiones, una Seguridad Social en manos de lale sería imposible dormir. Eso es lo que, ahora lo sabemos, ha provocado quehayapese a que durante la pasada campaña lo consideró el socio prioritario y en su conquista por el poder en el PSOE renegó de los socialistas que rechazaban pactar con ellos. Pelillos a la mar. Las cosas han cambiado, Ahora no está en su coche con los militantes Sánchez, buscando apoyos, ahora está eny las cosas se ven de otro modo. Dos Gobierno en uno, luchas cainitas, un Gobierno con Podemos en el Consejo de Ministros podías ser un infierno en su día a día.

Y no digamos nada sobre Cataluña. Aún se recuerda al Sánchez con la bandera española gigante ondeando al aire en sus primeros momentos como secretario general del PSOE.Luego, con el tiempo, las banderas en los balcones empezaron a incomodar hasta que todo acabó con un cara a cara con Torra, para el que meses antes no había tenido buenas palabras. Pero ahora Cataluña se enfrentaba a la sentencia del procés. Y claro, dónde iba a ir Sánchez con Iglesias de la mano. Solo hay que pensar en Colau que llama a la movilización si esta es condenatoria, Un lío saber lo que podría decir Podemos en su momento. Claro que quizá el del Ayuntamiento de Barcelona sea un ejemplo regular puesto que allí Comunes y PSC sí tienen un gobierno de Coalición.

El insomnio de Sánchez no ha sentado bien a Iglesias que lo compara para mal, con el mal sueño o tal vez pesadillas del resto de los españoles. Los que no llegan a fin de mes, los desahuciados... y le recuerda que puede hacer como cuando llegó al palacio de la Moncloa: cambiar el colchón para dormir a pierna suelta. Cree Iglesias que Sánchez faltó al respeto a mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Cree Iglesias que el 95% de los españoles sí que no van a dormir tranquilos, entre ellos, los votantes de Podemos ante el fracaso en las negociaciones para formar Gobierno.