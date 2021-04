Sánchez garantiza en el Congreso que cumplirá el calendario de vacunación contra el covid

La decisión de la farmacéutica implicará que las comunidades autónomas no reciban hoy las 300.000 dosis previstas. Sin embargo, Sánchez ha defendido que se cumplirán los tiempos de vacunación. "El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de dosis", ha asegurado Sánchez, que ha recordado que suponen 3,5 millones más que en el trimestre anterior.

No obstante, ha reconocido que la estrategia de vacunación no es un procedimiento cerrado sino que "tiene que ser vivo" y como ejemplo ha puesto lo sucedido con AstraZeneca, vacuna sobre la que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión para las personas que esperan una segunda dosis. De momento, solo se está suministrando a las personas de entre 60 y 69 años.