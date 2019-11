Sánchez dice ahora que la Fiscalía es autónoma y que se equivocó por culpa del cansancio

El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha rectificado este jueves sus palabras sobre la dependencia de la Fiscalía con el Gobierno y ha admitido que no fue "preciso" . Aunque el nombramiento del fiscal general del Estado sí depende del Gobierno, ha afirmado que el organismo es "autónomo".

Sánchez ya matizó sus palabras el mismo miércoles, tras las críticas que sus declaraciones suscitaron de manera inmediata entre las asociaciones de fiscales. El presidente escribió en su cuenta de Twitter que "la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general", una manera de decir que es el Ministerio Fiscal quien lleva la iniciativa, y no al revés.

Borrell incidió en el error para proteger al presidente en funciones

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobre la actuación de la Fiscalía en el caso de Carles Puigdemont no dan lugar a malentendidos. "La Fiscalía no es independiente, tiene autonomía funcional", ha resumido.

"Cualquier persona bienintencionada que escuche eso, y que no le busque tres pies al gato lo puede entender. Yo lo entendí así ", ha afirmado Borrell en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, ha recalcado que el Gobierno le puede pedir a la Fiscalía que inicie procedimientos "en defensa del interés general" porque "no es independiente, sino que tiene autonomía funcional".

Borrell ha reiterado que el Gobierno, en el caso de Puigdemont, le puede pedir al fiscal general que estudie de qué manera se puede proceder a pedir su extradición. "Claro que puede hacerlo, luego el fiscal actúa en el marco de su autonomía funcional", ha zanjado el titular de Exteriores, resumiendo que la Fiscalía tiene su criterio, pero no vive al margen del Ejecutivo.

Asimismo, sobre qué medidas podía tomar el Gobierno si Bélgica no extradita al expresident catalán, el titular de Exteriores ha defendido que "entre decisiones judiciales, solo caben decisiones judiciales".

Según ha defendido, en este proceso los gobiernos "no intervienen" y se trata de una relación "entre sistemas judiciales". Por lo que el Ejecutivo español "no va a hacer nada" contra el gobierno belga. "No va a declarar la guerra a Bélgica", ha ironizado el titular de Exteriores.