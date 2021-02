Sanidad espera 6,7 millones de dosis hasta marzo y mantiene el objetivo: 70% de vacunados en verano

La incidencia, en descenso

Advierte de "semanas complicadas" para varias comunidades autónomas

No obstante, ha destacado, la situación en España sigue siendo muy grave, como refleja la presión sanitaria , todavía sumamente elevada. Concretamente, ha explicado, hay 30.256 personas hospitalizadas y 4.836 en UCI. En total, la media nacional de ocupación de camas convencionales se sitúa en 23,55% , mientras la de UCI está en 44,44% , con “varias comunidades autónomas por encima del 50 y hasta el 60%”.

Las personas mayores de 80 años no recibirán la vacuna de AstraZeneca

En este sentido, la gran esperanza es la progresiva y continua vacunación frente a la covid-19 , el segundo punto fundamental que se ha tratado durante el Consejo Interterritorial; un tema que levantaba especial expectación porque se esperaba que hoy se conociese si, como recomiendan distintos países de la UE, como Alemania o Francia, entre otros, se descartará poner la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 por falta de ensayos y datos s uficientes sobre este grupo de población. La respuesta, no obstante, la conoceremos mañana jueves, cuando la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública decidan.

De esto, lo que se concluye ya es que, al menos los mayores de 80, no recibirán las dosis de AstraZeneca.

Llegarán más de 6 millones de dosis hasta marzo

Por otra parte, la ministra de Sanidad ha defendido que el problema actual que está encontrando España no reside en su capacidad de vacunación, sino en que no están llegando las dosis suficientes; no hay. Como ejemplo, y para dar muestra de la confianza en nuestro sistema de salud, ha recordado que “hace escasos meses, con la gripe, en ocho semanas consiguieron vacunar a 14 millones de españoles”.