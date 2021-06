Sanidad deja en manos de las autonomías las limitaciones a la hostelería y el ocio nocturno

Las restricciones que contemplaba Sanidad para la hostelería y el ocio nocturno no han dejado de generar polémica y división entre las CCAA , con algunas de ellas, con Madrid a la cabeza, encabezando su rechazo . Tanto que, desde la capital, llevaron la cuestión a los juzgados, logrando que la Audiencia Nacional, de hecho, paralizase, de forma cautelarísima, las pretendidas restricciones .

Todo ello, entre continuas discrepancias , ponía al Gobierno en la situación de tener que buscar alternativas al tiempo en que manifestaba su negativa a que las restricciones fuesen a depender de los tribunales por no encontrar acuerdos consensuados. Y finalmente, la decisión está tomada y el Ministerio de Sanidad, finalmente, va ceder a la voluntad de las CCAA, a las que concederá también estas competencias.

De este modo, por ejemplo, las discotecas ya no estarían obligadas a cerrar a las 3 de la madrugada, como defendía Sanidad para aquellos territorios que se encontrasen fuera de riesgo o en el nivel 1, según el ya conocido como ‘semáforo covid’, enmarcado dentro del documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’. No obstante, el Ministerio si formulará recomendaciones para su cumplimiento. Es decir, establecerá las medidas aconsejadas según las distintas situaciones epidemiológicas y de riesgo, pero no serán, a priori, de obligado cumplimiento.