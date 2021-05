El Hospital del Mar de Barcelona atiende tantos casos de comas etílicos como en Nochevieja

Los 600 muertos a la semana por covid no importa a estos que bailan y se emborrachan mientras festejan el levantamiento del estado de Alarma. En Cataluña hubo 600 sanciones por comportamientos temerarios e irresponsables. En el Hospital del Mar de Barcelona atendieron tantos casos de coma etílico, como en Nochevieja. La conducta más desaprensiva que pueda verse, jóvenes que se ríen de todo en la calle pero que luego tienen que ser atendidos en el hospital por los mismos que se dejan la vida para atajar la pandemia. Los sanitarios ya advierten que los nuevos brotes pueden ser inevitables. No es excusa la fatiga pandémica para justificar esta necesidad de beber sin control. En los hospitales crece la indignación por la falta de civismo y empatía con los muertos y los que sufren cada día por el covid. No parece que la insistencia de los medios y las campañas de publicidad hagan mella en los descerebrados que asocian libertad y alcohol. El miedo a los brotes de los sanitarios, crece.