Sanitarios negacionistas de la vacuna, una minoría a la que intentan convencer: "Pueden ser transmisores en la población más frágil"

Aunque sorprenda, también hay negacionistas de la vacuna entre trabajadores de hospitales, centros de salud o residencias que no dan su brazo a vacunar. Sanitarios y no sanitarios. Son más de dos millones de profesionales, de los que 82.500 no tienen siquiera una dosis. Uno de cada 10 no ha completado pauta; una minoría que decepciona y a la que tratan de convencer los órganos profesionales.