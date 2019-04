La comparación animal de Santiago Abascal del debate electoral en RTVE

Tras la decisión de la Junta Electoral Central de no incluir a Vox en el debate electoral, su líder, Santiago Abascal, no tardó este lunes en lanzar sus particulares críticas a través de redes sociales. Tras una hora de debate publicó una fotografía comparativa en la que equiparó a los participantes Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) con cuatro loros.

La resolución de dejar fuera del debate a Vox, por parte de la Junta Electoral Central, llegó tras las reclamaciones de Junts per Catalunya (JuntsxCat), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria, que indicaron que mientras Vox no tiene representación en el Congreso e iba a participar en el debate, ellos sí la tienen y no participaban.