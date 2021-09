El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado revelar si se ha vacunado o no contra el Covid-19 en línea con la postura de su partido en defensa de la "libertad" de los ciudadanos para tomar "con libertad" la decisión que deseen.



En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha sido preguntado directamente si él se había vacunado contra el coronavirus. "No voy a contestar a esa pregunta", ha rechazado tajante el líder de Vox.



A continuación, ha preguntado "desde cuándo hay que declarar" en público sobre asuntos de salud y ha recordado que Vox ha defendido desde el principio que todos los españoles que deseen vacunarse tengan acceso a ello y, quienes no quieran, cuenten también con libertad para ello.