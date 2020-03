Varapalo del Constitucional y el Tribunal Europeo contra los líderes independentistas

En la segunda sentencia también se inadmite, por falta de legitimación ,el recurso de amparo presentado por un particular, Jaume Cabré contra los autos de 9 de julio y 30 de julio de 2018, que acordaron comunicar a la Mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión de los líderes independentistas. Esta persona alegaba que la aplicación de dicho artículo afectó a sus derechos políticos.

El tribunal de garantías le responde que este particular no actúa en defensa de un derecho fundamental propio, pues la titularidad del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española, en su dimensión de mantenimiento en el ejercicio de cargo público representativo (diputado autonómico), "sólo corresponde a los miembros que integran la correspondiente Asamblea Legislativa", lo que no es su caso.