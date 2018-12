Protestas feministas e indignación tras la sentencia de la Manada... y el juez pide que se la lean

telecinco.es

"Nos puede pasar a todas", "Es una vergüenza", "Han vuelto a dejar sola a esa chica", "Es violación no abuso" o "Yo sí te creo" han sido los eslóganes escuchados en las manifestaciones contra la sentencia que ratifica por tres votos contra dos los nueve años de cárcel para los miembros de la Manada y califica de abuso y no agresión sus actos. El presidente de este tribunal, Joaquín Galve, ha pedido que la gente respete la decisión aunque no les guste y que se lean la sentencia.

19 ciudades españolas esta tarde se han celebrado protestas feministas contra la sentencia de la manada que hoy ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Esto es, se vuelve a considerar que hubo abuso sexual y no agresión. Mujeres en Sevilla, Bilbao o Barcelona, entre otras ciudades, piden que los miembros de la 'manada' vuelvan ya a prisión. La indignación ha vuelto a la calle.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ha confirmado este miércoles la condena de 9 años de prisión por un delito de abuso sexual impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada'. Por su parte, el PP ha pedido respeto a la Justicia española. PSOE y Podemos han calificado "sexista" y "machista" la decisión.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha denunciado que "mientras los jueces consideren como consentimiento pasivo y asentimiento implícito la parálisis involuntaria que provoca una amenaza de violación" el sistema de justicia "seguirá apoyando la impunidad de los agresores" de este suceso.

"Urge cambiar la ley", ha apuntado a través de su cuenta de Twitter, en donde ha añadido que los jueces "siguen anclados en el prejuicio sexista" de la "heroica resistencia goretiana que exige" a las mujeres "una oposición activa hasta el límite de poner en riesgo" sus vidas.

En la misma línea se ha expresado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero. A su juicio, esta confirmación de condena por abuso sexual es "machista" e "imposible de aceptar para la España feminista" que se está construyendo. "Decimos sencillamente basta. No es abuso, es violación. Volveremos a llenar las calles para que ninguna institución olvide que solo sí es sí", ha apuntado.

Las diputadas portavoces del grupo confederal en materia de Igualdad y Violencia machista, Sofía Castañón y Ángela Rodríguez, también han expresado sus críticas a través de las redes sociales. "Esta es nuestra ciudadanía de segunda, en la que nos fuerzan a ser valientes porque no somos libres", apunta Castañón, mientras Rodríguez aclara que se trata de un hecho "gravísimo" que "habla del machismo del Poder Judicial".

Estas palabras no han gustado al secretario general del PP, Teodoro García Escudero, quien, en una entrevista en Antena 3 ha señalado que "los jueces merecen un respeto" y ha acusado a Podemos de "estar faltando al respecto" a la Justicia española. A su juicio, en un Estado de derecho hay que respetar las sentencias gusten o no, y en el caso de que no gusten "se puede recurrir la sentencia".

El presidente del tribunal pide que la gente se lea la sentencia

También se ha referido a este tema, a preguntas de los periodistas en el Congreso, el portavoz adjunto de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián: "Vergüenza que en este país se condene o se culpe o se intente meter penas de 25 años por votar y nueve por violar. Es una autentica barbaridad".

Por su parte, el presidente de este tribunal, Joaquín Galve, que a su vez es el presidente de la Sala que ha resuelto los recursos sobre la condena a 'la Manada', espera que "se respete institucionalmente" la nueva decisión judicial "guste o no guste, y recomendaría primero que se la leyeran. Me imagino que ya habrá habido declaraciones y manifestaciones de gente a la que lógicamente no le ha dado tiempo de leerse los más de 100 folios que tiene la resolución", ha señalado, en declaraciones a los periodistas.