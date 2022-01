La separación entre Urdangarin y la Infanta Cristina es un 'impasse', según su abogado

" A mí siempre me dicen que soy el abogado de Urdangarin. En estos momentos no estoy como portavoz de él, estoy aquí como un amigo que durante 10 años ha convivido con ellos y que hemos pasado juntos momentos muy duros", ha afirmado.

"Lo ha pasado muy mal, no se pueden imaginar lo que ha vivido allí en aislamiento, mezclado con el covid que no ha podido tener visitas. Yo he vivido muchas horas allí, cada 15 días lo he visitado. La vida allí es durísima", ha lamentado.