La sequía no da tregua: los embalses bajan un 40,4% su capacidad

La sequía no da tregua y las previsiones a raíz de un cambio climático cada día más evidentes, no son buenas. A las España vacía se le va a unir si no podemos remedio, la España desértica. Y es cierto que ambas están más que relacionadas. Ni las gotas frías repentinas logran aumentar las reservas de agua. Solo provocan daños materiales, humanos y destrozos.