Shakira se salta la petición del juzgado y alquila un parking para no entrar por la puerta principal

No quería entrar esta vez por la puerta principal y no lo ha hecho. La cantante colombiana Shakira ha llegado este jueves en torno a las diez de la mañana al Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, Barcelona, donde estaba citada para declarar por un presunto delito de fraude a Hacienda de más de 14'5 millones de euros. La expectación era máxima. Gente en la calle esperando la llegada de la diva, gente asomada a las ventanas para poder verla unos segundos. Pero la estrella de la canción esta vez no ha entrado por la puerta principal de los juzgados. Y eso es lo que le había ordenado de manera expresa el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues, Luz Barreiro.