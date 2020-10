La broma de Simón: "Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar"

Simón comienza la rueda de prensa con un chascarrillo

"Ninguna CCAA está en los 50 casos por 100.000 habitantes"

"Sanidad no ha fijado un criterio de 500"

Fernando Simón no parece temer mucho a la opinión pública y eso que es consciente de que está en el foco de las críticas tanto en el Congreso como en televisión, con gente como Cavadas que se manifestó muy duro con las medidas tomadas bajo su mando.

Al inicio de un día en el que Alemania considera que somos un país enfermo y una tierra de penumbra, polarizado y cuya única luz es Europa. En el día en el que el Congreso se convierte en un duelo de reproches malsonante, en el día en el que él mismo presenta 13.318 casos de covid-19, de los que 6.603 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, el día en el que más del 43% de los españoles dice que no se pondría la vacuna porque no se fía. En ese día, Simón ha querido romper el hielo. "Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar".

Es su forma de ser, como ha demostrado en varias ocasiones. Como cuando bromeó con meterse el dedo en la nariz. Después del chascarillo llegaron los datos. Y ahí pocas risas. Aunque Fernando Simón no pierde la sonrisa ni tampoco el optimismo. Ve una estabilización con 270 casos por 100.000 habitantes de media.

No deberíamos olvidar las frases que nos dedica Alemania: "España se ha convertido en la tierra de la penumbra" o "La gente se siente abandonada en la lucha contra el coronavirus, y la confianza en el Estado y sus instituciones cae de forma drástica", o "El único rayo de esperanza: Europa". No son pocas pero hay más. "España tiene el riesgo de convertirse también ella en un paciente. La crisis del coronavirus está derivando en una crisis económica y de Estado" o "El regionalismo y la tradicional animadversión entre socialistas y conservadores están demostrando que son el peor obstáculo para combatir el virus del coronavirus". Ante ese panorama Simón también ha dejado algunas claras:

"Ninguna comunidad autónoma está en los 50 casos por 100.000 habitantes a los que nos gustaría llegar para garantizar que tenemos un margen de reacción suficiente".

"La decisión tomada en Francia es suya. Su país está centralizado, por lo que la toma de decisiones se toma de manera diferente. El toque de queda propuesto para Francia equivaldría, más o menos, a la hora de cierre de los bares impuesto en los lugares críticos en España. Por lo que podríamos decir que en España estamos realizando un "toque de queda parcial". No es igual, pero no estamos tan lejos. La idea es similar. Si Francia ha considerado que es una medida buena, me parece correcto"

"Sanidad no ha fijado un criterio de 500. Fue el Consejo Interterritorial de Salud quien lo valoró para actuar ante una emergencia extrema dentro de una situación muy particular. No son criterios para tomar medidas en otras situación, ya que estas se han de tomar antes de llegar a esas incidencias. Esos criterios no se deben tomar como generales".

"Hay 9 comunidades por debajo de la incidencia media nacional (269,96), dos con valores similares y el resto por encima, con Navarra con más de 800 casos"

"Hay más de 34 territorios (provincias e islas) en fase estabilizada o de claro descenso. El resto tienen ascensos más o menos agudos".

"Han fallecido 494 personas en los últimos 7 días. La ocupación hospitalaria está en 11.692 pacientes hospitalizados, un 9,79%. En UCI hay 1.702 pacientes, que representan un 19.2% de las camas UCI. Hay una variabilidad importante entre las comunidades autónomas".

"Madrid usa los test de antígenos en zonas con alta probabilidad de infección, por lo que lo está haciendo de forma correcta".

"Es mejor aplicar medidas duras y rápidas que sirvan para concienciar, que leves que tardan mucho tiempo en notarse. Pero depende del impacto de Europa en España y de la actitud de la gente"