La soledad de tus seres queridos infectados en un vídeo que rompe el alma

Es el día a día de los sanitarios que luego tienen que ver cómo la gente no se resiste a quedar, cómo los jóvenes consideran insufrible no salir a tomar copas, o cómo muchos sin incapaces de renunciar a su vida social para salvar a sus mayores. Ellos sí que no se pueden quedar en casa. Y ponen en peligro a sus familias a diario, pero para salvar vidas. Ataviados con monos, mascarillas y guantes, estos trabajadores hacen más que eso. Que salvar vidas. Acompañan emocionalmente a los enfermos, porque la soledad del coronavirus también enferma. Y es que no solo luchan contra la enfermedad, sino contra la soledad de una UCI aislada.