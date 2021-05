La indemnización no es vitalicia, se puede cobrar durante un período máximo de dos años

No obstante, las prestaciones para los exaltos cargos del Estado no son compatibles con otro sueldo público o privado, por lo que Iglesias no cobraría esta indemnización en el caso de tener otro sueldo. Actualmente, tras rechazar su escaño en la Asamblea de Madrid y no percibir, por tanto, ningún salario, Iglesias continuará recibiendo 5.316 euros mensuales.