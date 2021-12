Superhéroes, nervios, ganas y colas: así viven los menores de 12 años su vacunación contra el covid

En cada box de este Hospital de Orense, un superhéroe. Una plantilla de excepción con una importante misión. Frenar la sexta ola. Vacunódromos, centros de salud y hospitales en Madrid , son los lugares elegidos mayoritariamente para administrar ya el 1,2 vacunas disponibles. Unos segundos de preocupación, pero al final nada. Hoy la tarea escolar del día se imparte en el aula de vacunación. En los colegios de la Comunidad Valenciana se administran las primeras dosis pediátricas y ha sido algo así como un examen. Se llega pensando que va a salir muy mal y se acaba superando con nota. Unos segundos más llevaderos con el apoyo de alguna madre y algún padre que no han querido faltar a la clase. La lección se ha repetido en los centros de La Rioja y de Extremadura.

La ministra de Sanidad, asimismo, se ha mostrado partidaria de lo que ha denominado "cultura del cuidado", porque el coronavirus "está al acecho de quien no se protege o no tiene la inmunidad suficiente", y ha resaltado que en España sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en interiores y en exteriores si no se puede guardar la distancia de seguridad.