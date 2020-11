El Supremo exime de convivir a las víctimas de violencia de género para cobrar la pensión de viudedad de sus parejas de hecho

El Tribunal Supremo ha establecido que tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho la mujer que, por razón de violencia de género , no estaba ya unida ni convivía con la pareja en el momento del fallecimiento de esta, como ocurre en los casos de separaciones judiciales y divorcio.

La Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que interpreta con perspectiva de género el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social dejando claro que "no es razonable el requisito de convivencia entre los miembros de la pareja cuando concurre violencia de género", donde "la protección de la mujer lo que exige precisamente es el cese de esa convivencia".

Por su parte, la Seguridad Social señalaba que el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social no hace mención a la violencia de género ni exime, en esos casos, de la necesaria convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años. Y presentó como sentencia de contraste a la del TSJ catalán, para unificar doctrina, una del TSJ de Valencia que negó la pensión de viudedad de las parejas de hecho a una mujer que, por haber sufrido violencia de género, no formaba ya unión de hecho ni convivía con él.