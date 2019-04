El Supremo rotundo: el retraso en la denuncia y el maltrato previo no deben restar credibilidad a la víctima

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado que la existencia de episodios previos de maltrato no pueden conllevar la duda de la veracidad de la declaración judicial de una víctima de violencia de género , ni tampoco se puede cuestionar su credibilidad si ésta se retrasa en denunciar a su agresor "por las particularidades de este tipo de delitos en pareja".

En esta sentencia, se pone de relieve que la declaración de la víctima "es convincente" para el Tribunal "ya que declara sin existir situación alguna de enemistad". También destaca que es "habitual en las víctimas de violencia de género" el "ser reacias, en principio, a denunciar por las razones múltiples que existen acerca de no saber qué va a ocurrir con ellas, la reacción posterior del agresor acerca de si puede ser peor para ellas la denuncia que el silencio, si no tienen medios económicos", entre otras cosas.

En el caso al que se refiere la sentencia, "como sucede en muchas ocasiones" fue una persona de su entorno quien la convención a denunciar y a acudir al médico. En la línea de estos argumentos, el tribunal sostiene que el "retraso en un día en denunciar y ser reconocida por el médico no puede cuestionar su credibilidad".

"No se les puede volver en su contra cuando tardan en denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos casos, hasta culpables, cuando son víctimas, no culpables", justifica. "En los casos de violencia de género, el retraso en la presentación de la denuncia no es causa o motivo que permita hacer dudar de la realidad de los hechos que son objeto de la denuncia", incide.