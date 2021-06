Las imágenes no dejan de ser surrealistas. La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, una de las mujeres antaño más poderosas del país, acudiendo a la comparecencia en su comisión del caso Kitchen que se había suspendido a raíz de su imputación en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. "Me alegro mucho de que ustedes se hayan enterado y yo que soy la convocada nadie me ha dicho nada y me tendrán que decir por qué se ha suspendido". Cospedal ha defendido que nadie la ha avisado y ha destacado que era tremendo.