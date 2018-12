Susana salva la cabeza por ahora entre llamadas a la regeneración y el cariño de Sánchez

Ferraz deja la cabeza de Susana a un lado, en la enésima rectificación de Ábalos, pero destaca que hay que regenerar el PSOE-A por las buenas. Un aviso a navegantes. Susana ya ha dejado claro que "se regenera aquello que está degenerado" y que ella está al frente de un partido "decente, honesto, trabajador y que se deja la piel por los andaluces". "Si yo hubiera perdido las elecciones, me habría ido ya y no me lo habrían tenido ni que pedir ni me hubiera refugiado en el voto de nadie", ha indicado Susana Díaz, para quien "gobernar no es ganar, sino que ganar es ganar".