La tamborrada de San Sebastián congrega a centenares de jóvenes y eso que estaba suspendida por el covid

A las 00:00 de la noche se desata la locura en San Sebastián. Momento grande de las no fiestas, del no izado de la bandera y de la no tamborrada. Esta celebración en teoría estaba prohibida por restricciones covid, pero vean las imágenes de los que han optado por obviar la pandemia, y no busquen mascarillas bien colocadas porque apenas las hay.