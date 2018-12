El momento más tenso en el Congreso: Tardá vuelve a llamar fascista a Rivera y este a él golpista

telecinco.es

La tensión entre el portavoz de los independentistas de ERC y el líder de C's es cada día más evidente y ha vuelto a obligar a Ana Pastor a actuar y eliminar del acta de sesiones lo que considera insultos.

La tensión entre ERC y C's se haya en un punto culminante. Rivera sigue considerando a los independentistas golpistas y ha vuelto a criticar a Sánchez que siga en la Moncloa bajo su muleta y no ponga en marcha el 155. Le ha recordado que Tejero no fue indultado. La reacción de Tardá no se ha hecho esperar. Todo se ha producido en unos minutos, Albert Rivera, al finalizar su última contraréplica le ha echado en cara a Podemos que apoye a los golpistas. Acto seguido, Joan Tarda, de ERC, ha subido a la tribuna de oradores para "en un ejercicio de autodefensa democrática" llamar a Albert Rivera "fascista". Aitor Esteban ha terciado después, pidiéndole a Ciudadanos que no banalice el lenguaje y deje de llamar "golpe de estado a lo que no fue un golpe de estado".

Antecedentes hace solo un mes

He intentado no tener que cruzar el Rubicón pero ya no podemos aguantar más. En nombre de miles de demócratas catalanes y españoles fusilados y torturados por golpistas… ¡cada vez que nos llame a nosotros golpistas le diremos fascista! Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, –cada vez que lo haga–, ¡le llamaremos golpista!”. Joan Tardá estallaba el pasado mes de noviembre contra Rivera y ha cumplido con su palabra.

“Estoy convencidísimo de que no está compartido su criterio con miles y miles de ciudadanos demócratas que votan a su partido. Usted es un fascista. Sí. Lo es. Sus votantes no. Y posiblemente, el mayor número de diputados y diputadas de su grupo tampoco, por usted no tiene ningún derecho a decirnos golpista”, ha recalcado, ante lo que Albert Rivera, desde su escaño, respondía al instante: “Golpistas”.