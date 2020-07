Tercer día en la cumbre de los 27 sin un acuerdo en el horizonte

Grecia pide no "diluir" el fondo de recuperación

Un mensaje similar ha compartido el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis , al reconocer que todas las partes deben hacer " concesiones " pero no a costa de "diluir" a ambición del fondo europeo de recuperación. "Simplemente no podemos permitirnos aparecer divididos o débiles", ha advertido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al edificio del Consejo europeo minutos después de las 10.30 horas pero no ha hecho declaraciones. España, no obstante, se mostró dispuesta a aceptar que Países Bajos pueda retrasar el desembolso de las ayudas si considera que no se han adoptado reformas adecuadas, pero no a vetar en última instancia el pago de las mismas.