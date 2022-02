El certificado covid en la UE desde este mes de febrero tiene fecha de caducidad . Entre la segunda y tercera dosis de la vacuna contra el covid no pueden pasar más de nueve meses . Si transcurre ese tiempo el pasaporte covid deja de tener validez y no se puede viajar por la Europa.

Si no tenemos el certificado de pauta de vacunación completa hay alternativas para viajar por la UE. En primer lugar, se permite viajar con un una prueba PCR que sea negativo y se haya obtenido no más de 72 horas antes del viaje o una prueba rápida de antígenos negativa que se haya obtenido no más de 24 horas antes del viaje.